Авария в Благоварском районе Башкирии: водитель из Тульской области погиб, вылетев в кювет | ВИДЕО

Сегодня, 24 июля, около семи часов утра на территории Благоварского района Башкирии произошло ДТП. Подробности аварии передали в региональной Госавтоинспекции.
Дорожный инцидент был зафиксирован на 1395 километре федеральной трассы М-5. Столкнулись кроссовер Haval под управлением 47-летнего жителя Тульской области и попутная «Лада Гранта», за рулем которой сидел 29-летний мужчина из Буздякского района. После удара иномарка съехала в кювет и опрокинулась, водитель скончался до приезда бригады медиков.