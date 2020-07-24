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Авария в Благоварском районе Башкирии: водитель из Тульской области погиб, вылетев в кювет | ВИДЕО

Авария в Благоварском районе Башкирии: водитель из Тульской области погиб, вылетев в кювет | ВИДЕО

Благоварский район | 24 июл 2020 | 09:56

Сегодня, 24 июля, около семи часов утра на территории Благоварского района Башкирии произошло ДТП. Подробности аварии передали в региональной Госавтоинспекции.



Дорожный инцидент был зафиксирован на 1395 километре федеральной трассы М-5. Столкнулись кроссовер Haval под управлением 47-летнего жителя Тульской области и попутная «Лада Гранта», за рулем которой сидел 29-летний мужчина из Буздякского района.
После удара иномарка съехала в кювет и опрокинулась, водитель скончался до приезда бригады медиков.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД РБ

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