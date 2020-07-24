Авария в Уфе: девушка-водитель сбила мужчину на пешеходном переходе

уфа | 24 июл 2020 | 11:00

В Уфе на улице Заки Валиди 23 июля сбили мужчину-пешехода. Об этом рассказали в ГИБДД Башкирии.







Установлено, что 24-летняя жительница Уфы, управляя автомашиной "Opel Astra", сбила пешехода при повороте налево. Мужчина 39 лет переходил дорогу по пешеходному переходу.



Пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу. Также известно, что у девушки-водителя стаж вождения составляет 1 год.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ