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Авария в Уфе: девушка-водитель сбила мужчину на пешеходном переходе

Авария в Уфе: девушка-водитель сбила мужчину на пешеходном переходе

уфа | 24 июл 2020 | 11:00

В Уфе на улице Заки Валиди 23 июля сбили мужчину-пешехода. Об этом рассказали в ГИБДД Башкирии.



Установлено, что 24-летняя жительница Уфы, управляя автомашиной "Opel Astra", сбила пешехода при повороте налево. Мужчина 39 лет переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу. Также известно, что у девушки-водителя стаж вождения составляет 1 год.

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Ранее сообщалось, что в Мечетлинском районе Башкирии прошедшей ночью произошла авария со смертельным исходом. В региональной госавтоинспекции сообщили, что в результате нее погиб мужчина.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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