В Караидельском районе Башкирии от удара молнии погиб парень

Караидельский район | 24 июл 2020 | 11:27

В Караидельском районе Республики Башкортостан недавно произошел несчастный случай. От удара молнии погиб человек.







В селе Абызово парень решил спуститься в подвальное помещение дома. В тот момент, когда 24-летний молодой человек спускался по железной лестнице, в нее ударила молния.



В бессознательном состоянии его экстренно госпитализировали в больницу, но спасти пострадавшего не удалось. Сейчас тело находится на экспертизе, чтобы выяснить точную причину смерти.

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Фото: pixabay

Ранее сообщалось о несчастном случае в Бирском районе. Здесь мужчина, утонул во время приступа эпилепсии. Трагический случай произошел на озере Сокарево, в ста метрах от села Березовки.