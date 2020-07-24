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В Башкирии пастух обнаружил тело пропавшей Екатерины Столбовой

В Башкирии пастух обнаружил тело пропавшей Екатерины Столбовой

Нуримановский район | 24 июл 2020 | 12:49

В Нуримановском районе Башкирии обнаружили тело пропавшей 5 дней назад Екатерины Столбовой - малышка утонула.

По сообщению Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, 10-летнюю девочку обнаружил пастух. Он переправлялся на противоположный берег реки.

Близкие пропавшей Екатерины Столбовой попросили жителей Башкирии о помощи

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Напомним, девочка, находясь в Нуримановском районе, пропала 19 июля, отправившись купаться на речку без взрослых.
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Источник: gorobzor.ru

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