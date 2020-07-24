В Башкирии пастух обнаружил тело пропавшей Екатерины Столбовой
Нуримановский район | 24 июл 2020 | 12:49
В Нуримановском районе Башкирии обнаружили тело пропавшей 5 дней назад Екатерины Столбовой - малышка утонула.
По сообщению Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, 10-летнюю девочку обнаружил пастух. Он переправлялся на противоположный берег реки.
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Источник:
gorobzor.ru
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