ДТП в Уфе: водитель иномарки насмерть сбил женщину | видео

Уфа | 24 июл 2020 | 17:12

По сообщению ГИБДД Башкирии сегодня под колесами "Хендай Matrix" погибла жительница Уфы









Смертельное ДТП случилось в час дня на Демском шоссе рядом с остановкой "Золотая рыбка". Стало известно, что 35-летний водитель автомобиля сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

К сожалению, женщина скончалась на месте аварии от полученных травм. Вызванной бригаде врачей скорой помощи осталось только констатировать смерть женщины. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, по факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.

Сегодня, 24 июля 2020 года, в Демском районе Уфы зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около 13 часов на Демском шоссе близ остановки "Золотая рыбка". По одной из версий, 35-летний уфимец за рулём "Hyundai Matrix" совершил наезд на 61-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии местная жительница скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостан Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Пятница, 24 июля 2020 г.

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Фото: скрин видео

Видео: Личная страница Д.З.Гильмутдинова