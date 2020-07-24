ДТП в Уфе: водитель иномарки насмерть сбил женщину | видео
Уфа | 24 июл 2020 | 17:12
Смертельное ДТП случилось в час дня на Демском шоссе рядом с остановкой "Золотая рыбка". Стало известно, что 35-летний водитель автомобиля сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Сегодня, 24 июля 2020 года, в Демском районе Уфы зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около 13 часов на Демском шоссе близ остановки "Золотая рыбка". По одной из версий, 35-летний уфимец за рулём "Hyundai Matrix" совершил наезд на 61-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии местная жительница скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостанОпубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Пятница, 24 июля 2020 г.