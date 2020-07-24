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ДТП в Уфе: водитель иномарки насмерть сбил женщину | видео

ДТП в Уфе: водитель иномарки насмерть сбил женщину | видео

Уфа | 24 июл 2020 | 17:12
По сообщению ГИБДД Башкирии сегодня под колесами "Хендай Matrix" погибла жительница Уфы.


Смертельное ДТП случилось в час дня на Демском шоссе  рядом с остановкой "Золотая рыбка". Стало известно, что 35-летний водитель автомобиля сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

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К сожалению, женщина скончалась на месте аварии от полученных травм. Вызванной бригаде врачей скорой помощи осталось только констатировать смерть женщины. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, по факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование.
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Сегодня, 24 июля 2020 года, в Демском районе Уфы зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла около 13 часов на Демском шоссе близ остановки "Золотая рыбка". По одной из версий, 35-летний уфимец за рулём "Hyundai Matrix" совершил наезд на 61-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии местная жительница скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостан

Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Пятница, 24 июля 2020 г.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Видео: Личная страница Д.З.Гильмутдинова

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