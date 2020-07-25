В Дюртюлях мужчин пырнул ножом возлюбленную

Дюртюлинский район | 25 июл 2020 | 11:03

В Дюртюлях поздно ночью 23 июля произошло ЧП – мужчина пырнул ножом свою возлюбленную. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», 28-летний мужчина и 39-летняя женщина, проживающие вместе, распивали алкогольные напитки.







В какой-то момент, как это часто бывает, пара поссорилась. Тогда мужчина схватил нож и ударил им свою сожительницу в живот. К счастью, несчастная выжила. Ее доставили в больницу, а ее супруга – в отдел полиции. Он отпираться не стал, сразу дал признательные показания.



С места происшествия правоохранители изъяли нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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