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В Дюртюлях мужчин пырнул ножом возлюбленную

В Дюртюлях мужчин пырнул ножом возлюбленную

Дюртюлинский район | 25 июл 2020 | 11:03

В Дюртюлях поздно ночью 23 июля произошло ЧП – мужчина пырнул ножом свою возлюбленную. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», 28-летний мужчина и 39-летняя женщина, проживающие вместе, распивали алкогольные напитки.



В какой-то момент, как это часто бывает, пара поссорилась. Тогда мужчина схватил нож и ударил им свою сожительницу в живот. К счастью, несчастная выжила. Ее доставили в больницу, а ее супруга – в отдел полиции. Он отпираться не стал, сразу дал признательные показания.

С места происшествия правоохранители изъяли нож со следами крови. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлях, 22 июля, в квартире обнаружили тело 74-летнего пенсионера, которое пролежало там 2 суток. Следователями по факту убийства возбуждено уголовное дело.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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