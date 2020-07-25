В больнице Уфы женщина умерла после рождения ребенка, родственники считают, что это произошло из-за коронавируса

Уфа | 25 июл 2020 | 20:00

В уфимском микрорайоне Дема города Уфы умерла роженица. Она скончалась спустя неделю после прошедших родов. Родные женщины считают, что в этом виновата новая коронавирусная инфекция. Рустем Кабиров, являющийся братом женщины, 24 июля сообщил на личной странице в соцсетях, что в медицинском учреждении заражен персонал.







Рустем поведал, что больше недели назад он в очередной раз стал дядей, а семь дней назад его сестренку госпитализировали в Демскую больницу. Вчера она звонила дяде и рассказала, что ей становится хуже. А уже сегодня она умерла. Мужчина задается вопросом: "Что должно случиться, чтобы это все закончилось?".

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В региональном Минздраве подтвердили, что у женщины выявили положительный результат анализа на коронавирус, которые взяли у нее при жизни. Но это были лишь результаты первого теста. Чтобы узнать, действительно ли она болела COVID-19, нужно дождаться результатов анализов, которые у нее взяли после смерти. В ведомстве также рассказали, что у пациентки диагностировали прогрессирующую пневмонию. Заражения среди медицинского персонала нет, и больница работает в обычном штатном режиме.В Министерстве здравоохранения Башкирии отметили, что проводится проверка по данному факту.