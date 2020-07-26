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В Давлекановском районе Башкирии полицейские спасли тонущую женщину

В Давлекановском районе Башкирии полицейские спасли тонущую женщину

Давлекановский район | 26 июл 2020 | 11:35

На озере Аслыкуль жительница Калтасинского района плавала на надувном матрасе. В какой-то момент ухудшилась погода и плавсредство унесло от берега. Ситуация осложнялась тем, что матрас пропускал воздух.



Подруга потерпевшей немедленно обратилась в полицию. На помощь прибыли два Давлекановских полицейских.

- Полицейские обследовали прибрежную зону, поиски осложняло ухудшение погоды - на озере поднялись волны, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Вскоре сотрудники полиции заметили, что в 300-500 метрах от берега дрейфует какой-то объект. Василию Кравцунову и Салавату Бакирову помог местный житель, который предоставил лодку. Василий вместе с хозяином лодки отправились проверить, не пропавшая ли это, а Салават в это время встречал скорую помощь. Мужчины успели подплыть к тонущей женщине в последний момент. Ее доставили на берег и оказали первую помощь.
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Своими грамотными и оперативными действиями сотрудники полиции Давлекановского района спасли жизнь человека. Женщина живой и невредимой вернулась к своим родным и близким.

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Источник: www.sobkor02.ru

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