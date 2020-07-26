Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Солист ансамбля имени Файзи Гаскарова Кирилл Антропов трагически погиб в Санкт-Петербурге

Солист ансамбля имени Файзи Гаскарова Кирилл Антропов трагически погиб в Санкт-Петербурге

Солист ансамбля имени Файзи Гаскарова Кирилл Антропов трагически погиб в Санкт-Петербурге

| 26 июл 2020 | 19:43

Молодой солист ансамбля имени Файзи Гаскарова из Уфы Кирилл Антропов трагически погиб в Санкт-Петербурге. Об этом в соцсетях рассказала его сестра. Детали и происшествия пока что неизвестны.



Семья ждет информации о транспортировке тела. Также решаются вопросы финансового характера. Из-за пандемии коронавирусной инфекции могут возникнуть проблемы при перевозке тела. По этому поводу сестра Кирилла обратилась с просьбой о помощи к главе Башкирии Радию Хабирову на его страничке в социальных сетях.


Сестра погибшего сообщила, что Кирилл умер упав с высоты, а подробности происшествия им неизвестны.

В Учалах нашли тело солистки Ансамбля танца «Уралтау»

Читайте также:

В Учалах нашли тело солистки Ансамбля танца «Уралтау»
Следователь из города Санкт-Петербург предупредил семью о том, что могут возникнуть трудности. На комментарий девушки ответил представитель рабочей группы при администрации Главы Башкирии и пообещал разобраться в ситуации.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: gaskarov-ensemble.ru

Читайте также

В Санкт-Петербурге трудятся над созданием памятника Минигали Шаймуратову
Культура
В Санкт-Петербурге трудятся над созданием памятника Минигали Шаймуратову
В Башкирии Ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова исполнилось 80 лет
Культура
В Башкирии Ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова исполнилось 80 лет
Кирилл Терёшин находится на грани смерти
Общество
Кирилл Терёшин находится на грани смерти
В Санкт-Петербурге появились надгробия депутатов Госдумы принявших пенсионную реформу
Общество
В Санкт-Петербурге появились надгробия депутатов Госдумы принявших пенсионную реформу
Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе
Общество
Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе
Кирилл Толмацкий известный как репер Децл умер от остановки сердца
Общество
Кирилл Толмацкий известный как репер Децл умер от остановки сердца
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Общество
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев
Кирилл Терешин («Руки-базуки») встретился со своим кумиром Ромарио Дос Сантосом
Общество / Это интересно
Кирилл Терешин («Руки-базуки») встретился со своим кумиром Ромарио Дос Сантосом
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: