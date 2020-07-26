Солист ансамбля имени Файзи Гаскарова Кирилл Антропов трагически погиб в Санкт-Петербурге

| 26 июл 2020 | 19:43

Молодой солист ансамбля имени Файзи Гаскарова из Уфы Кирилл Антропов трагически погиб в Санкт-Петербурге. Об этом в соцсетях рассказала его сестра. Детали и происшествия пока что неизвестны.







Семья ждет информации о транспортировке тела. Также решаются вопросы финансового характера. Из-за пандемии коронавирусной инфекции могут возникнуть проблемы при перевозке тела. По этому поводу сестра Кирилла обратилась с просьбой о помощи к главе Башкирии Радию Хабирову на его страничке в социальных сетях.



Сестра погибшего сообщила, что Кирилл умер упав с высоты, а подробности происшествия им неизвестны.

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Фото: gaskarov-ensemble.ru

Следователь из города Санкт-Петербург предупредил семью о том, что могут возникнуть трудности. На комментарий девушки ответил представитель рабочей группы при администрации Главы Башкирии и пообещал разобраться в ситуации.