В Бижбулякском районе Башкирии пенсионера обвинили в растлении сразу троих школьниц

Накануне в отдел полиции в Бижбулякском районе Башкирии обратились 28-летняя и 30-летняя женщины с заявлением о том, что в отношении их дочерей местный житель совершил действия сексуального характера. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».
Со слов собеседника, мужчина подозревается в растлении трех девочек – сестер 8 и 10 лет и их 8-летней подруги.
Сексуальные действия 62-летний мужчина совершал на территории одного из предприятий села Кош-Елга. Что именно делал мужчина с девочками, и как всплыла правда, не уточняется.