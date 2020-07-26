В Бижбулякском районе Башкирии пенсионера обвинили в растлении сразу троих школьниц

Бижбулякский район | 26 июл 2020 | 19:37

Накануне в отдел полиции в Бижбулякском районе Башкирии обратились 28-летняя и 30-летняя женщины с заявлением о том, что в отношении их дочерей местный житель совершил действия сексуального характера. Об этом сообщил собственный источник «КП – Уфа».







Со слов собеседника, мужчина подозревается в растлении трех девочек – сестер 8 и 10 лет и их 8-летней подруги.



Сексуальные действия 62-летний мужчина совершал на территории одного из предприятий села Кош-Елга. Что именно делал мужчина с девочками, и как всплыла правда, не уточняется.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Когда за извращенцем приехали правоохранители, отпираться он не стал – дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).