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В Уфе на улице Чернышевского произошла перестрелка | видео

В Уфе на улице Чернышевского произошла перестрелка | видео

Уфа | 27 июл 2020 | 00:02

На улице Чернышевского в Уфе вечером 26 июля произошла перестрелка. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения и очевидцы, снимавшие происходящее на камеры мобильного телефона.



Кадры опубликовал на своей странице в Facebook уфимец Азамат Галин.

Судя по ним, произошла драка, в которой принимали участие около 10-15 человек. В комментариях к посту предполагают, что пистолет, из которого производились выстрелы, был травматическим.
Однако, судя по распространенной в соцсетях ориентировке, кто-то из участников потасовки получил огнестрельное ранение.

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«Мне страшно, Настя ушла», — говорит девушка за кадром.
О пострадавших пока ничего не известно. Оперативный комментарий из пресс-службы МВД России по Башкирии получить не удалось.

Опубликовано Азаматом Галиным Воскресенье, 26 июля 2020 г.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: скриншот видео

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