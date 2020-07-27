В Уфе на улице Чернышевского произошла перестрелка | видео

На улице Чернышевского в Уфе вечером 26 июля произошла перестрелка. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения и очевидцы, снимавшие происходящее на камеры мобильного телефона.
Кадры опубликовал на своей странице в Facebook уфимец Азамат Галин.
Судя по ним, произошла драка, в которой принимали участие около 10-15 человек. В комментариях к посту предполагают, что пистолет, из которого производились выстрелы, был травматическим. Однако, судя по распространенной в соцсетях ориентировке, кто-то из участников потасовки получил огнестрельное ранение.