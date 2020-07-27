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Авария в Салаватском районе: фура столкнулась с легковушкой, погиб водитель

Авария в Салаватском районе: фура столкнулась с легковушкой, погиб водитель

Салаватский район | 27 июл 2020 | 09:44

В Башкирии многотонная фура буквально расплющила небольшую легковушку Chery Tiggo. Авария произошла накануне, 26 июля. 60-летний водитель китайского автомобиля погиб от полученных травм.



ДТП произошло вечером в Салаватском районе на 1617 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. 36-летний водитель грузовика МАН выжил.

— Ведется разбирательство, — сообщили в ГИБДД Башкирии.

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Вчера на дорогах республики зарегистрировали семнадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли и двадцать один получил травмы.

Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе, где в перевернувшемся автомобиле погиб водитель.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

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