Авария в Салаватском районе: фура столкнулась с легковушкой, погиб водитель
Салаватский район | 27 июл 2020 | 09:44
В Башкирии многотонная фура буквально расплющила небольшую легковушку Chery Tiggo. Авария произошла накануне, 26 июля. 60-летний водитель китайского автомобиля погиб от полученных травм.
ДТП произошло вечером в Салаватском районе на 1617 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. 36-летний водитель грузовика МАН выжил.
— Ведется разбирательство, — сообщили в ГИБДД Башкирии.
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Ранее сообщалось об аварии в Альшеевском районе, где в перевернувшемся автомобиле погиб водитель.
Источник:
ufa1.ru
Фото: ГИБДД Башкирии
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