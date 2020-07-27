В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил мужчину на лошади

| 27 июл 2020 | 09:50

Региональная Госавтоинспекция сообщила о смертельной аварии, которая произошла сегодня ночью, 27 июля.







Известно, что на 9 км дороги Киргиз-Мияки-Т.Арсланово-Стерлибашево неизвестный водитель, предположительно за рулем отечественной легковушки «ВАЗ», насмерть сбил 59-летнего местного жителя. Пострадавший на тот момент пересекал дорогу верхом на коне.



Столкновение получилось сильным, всадник скончался на месте от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП. ГИБДД Башкирии объявила его в розыск.

«Сейчас ведутся его поиски. Госавтоинспекция Башкортостана обращается к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию в любой отдел полиции», — сообщается на странице главы ГИБДД РБ Динара Гильмутдинова.

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