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Стала известна личность мужчины устроившего стрельбу в центре Уфы

Стала известна личность мужчины устроившего стрельбу в центре Уфы

Уфа | 27 июл 2020 | 09:57

Прошлой ночью, 26 июля, в самом центре Уфы произошла массовая драка со стрельбой.

Жители центра города словно очутились в 90-х. Как сообщают очевидцы, на улице Чернышевской рядом с «Арт-Квадратом» началась массовая драка. Все закончилось тем, что один из участников потасовки выхватил пистолет.



Раздались выстрелы. Мужчина попал в поле зрения камер видеонаблюдения, где отчетливо видно его лицо.

Елена М., жительница Уфы:

Я мимо как раз проходила, это жуткое зрелище. Куча мужиков, крики, маты. Очень безумные вопли. Потом один из них начал расстреливать другого почти в упор, мужчина упал на землю. После выстрелов я уже свернула в другую сторону.
Бандитов не смущало даже то, что в этот момент на стоянке были автомобили, в которых сидели люди. На какой почве произошел конфликт – пока неизвестно, но в результате стрельбы есть раненый.
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Однако полицейские по камерам быстро выяснили личность возможного стрелка. Стражи порядка в беспорядочной стрельбе подозревают 30-летнего Георгия Сипкиева. Также у него может быть фамилия Чолоян. Мужчина зарегистрирован в Уфе на улице Жукова.

Сейчас поисками подозреваемого занимается столичная полиция. Если вы видели этого мужчину, немедленно сообщите об этом в полицию.

пресс-служба МВД по Башкирии:
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами.


Приметы подозреваемого: рост 185-190 см., телосложение спортивное, черная густая борода, короткая стрижка, темные волосы. Разыскиваемый похож на армянина.

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Источник: bash.news

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