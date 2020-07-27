Гороскоп на 27 июля 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 27 июл 2020 | 10:02

Сегодня, 27 июля, гороскоп предполагает приоритет логики и прагматизма. День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет.



Овны

Овен может испытывать желание как следует подискутировать. Его боевой настрой грозит вылиться в споры – желание доказать свою правоту будет непреодолимым.







Тельцы

Телец способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется. Чтобы избежать проблем, необходимо с самого утра настроиться на активный лад.



Близнецы

У Близнецов будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут им новые перспективы. Это выведет их жизнь на новую высоту.



Раки

Рак сможет блеснуть своими познаниями в любом разговоре. Звезды наделяют его общительностью и умением демонстрировать собеседнику свою эрудицию.



Львы

Есть большая вероятность того, что Лев захочет заняться обустройством своего дома. Со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.



Девы

Душа Девы будет требовать интеллектуальных и философских бесед. Поэтому главной целью в этот день для нее станут поиски достойного собеседника.



Весы

Весам стоит посвятить день разработке планов, особенно финансовых. В любых проектах, связанных с деньгами, звезды гороскопа предвещают Весам успех.



Скорпионы

Сегодня Скорпион может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи.



Стрельцы

Звезды гороскопа советуют Стрельцу задуматься, не зашел ли он в тупик в каком-то вопросе? Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам.









Козероги

Звезды гороскопа советуют Козерогу узнать какого-то человека получше – не обязательно в романтическом плане. В будущем это обещает ему пригодиться.



Водолеи

Звезды гороскопа советуют Водолею сбежать от суеты, чтобы остаться один на один со своими мыслями. День склоняет его к тому, чтобы слушать свое сердце.



Рыбы

Залог успеха Рыб в делах – это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда им потребуется консультация специалиста.





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