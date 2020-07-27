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В Башкирии озвучили актуальную статистику по коронавирусу

В Башкирии озвучили актуальную статистику по коронавирусу

Коронавирус в Башкирии | 27 июл 2020 | 10:42

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве сообщил актуальные данные по ситуации с коронавирусом.



Так, за сутки выявлено 36 новых случаев, всего зарегистрировано 6607 зараженных инфекцией. На стационарном лечении 204 человек, из них 35 в тяжелом состоянии. Отмечается, что с легкой формой коронавируса на амбулаторном лечении находятся 1536 жителей региона.

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«На 9:00 27 июля зарегистрировано 6607 случаев новой коронавирусной инфекции. Темпы роста 36 человек за сутки. Если говорить в процентах, то 0,5%. На амбулаторном лечении находятся 1536 человек с легкой степени тяжести. На стационарном лечении 204, из них тяжелых 35. Выписано 4845 пациентов по выздоровлению. Процент свободных коек составляет – 43%. Коэффициент распространения на сегодня составил 0,9. За сутки выполнено 5326 анализов на коронавирусную инфекцию, всего суммарно за весь период – 541 000 исследований. Уровень тестирования составляет 127,6 на 100 тысяч населения», — рассказал Максим Забелин.
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Источник: gorobzor.ru

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