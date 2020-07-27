В Уфе за неделю из окон жилых домов выпали два ребенка

Уфа | 27 июл 2020 | 13:40

В Уфе снова произошло два трагических случая падения из окна детей. За неделю из окна выпали мальчики трех и двух лет.







В первом случае ребенок упал со 2-го этажа в Ленинском районе столицы. Он сорвался, облокотившись на москитную сетку. К счастью, его жизнь удалось спасти. После оказания медицинской помощи его передали родителям.



Похожий инцидент случился в Октябрьском районе Уфы. Малыш аналогично играл у москитной сетки. Она не выдержала его веса и он упал со второго этажа. После оказания медпомощи ребенка отпустили домой.

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Пресс-служба УГЗ г. Уфы обращается к родителям и просит, не оставлять детей без присмотра в комнатах, где открыты окна и ребенок находится на подоконнике. Также, необходимо убрать все вещи, с помощью которых он сможет забраться на него. Окна необходимо держать на вертикальном проветривании, но они должны быть зафиксированными на ключ или вообще закрытыми на ключ. На крайний случай, нужно держать окна закрытыми, и снимать ручки. Не стоит приучать детей к играм на подоконнике. Кроме того, нужно знать, что москитная сетка не спасет вашего ребенка от падения, она не предназначена для этих целей, поэтому не нужно позволять ребенку опираться на нее или облокачиваться.