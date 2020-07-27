В Чишмах возле своего дома расстреляли владельца элитного внедорожника
Чишминский район | 27 июл 2020 | 15:45
Житель Чишмов подвергся нападению неизвестного с оружием. Пострадавший вышел из своего дома для того, чтобы перепарковать внедорожник.
Происшествие произошло в прошедшие выходные. В местную больницу с огнестрельными ранениями был доставлен местный житель. Как сообщили в правоохранительных органах, преступник подбежав к мужчине сделал несколько выстрелов в его сторну, а затем убежал. По факту причинения вреда здоровью с помощью огнестрельного оружия следователи возбудили уголовное дело.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют полицейские.
Читайте также
Человек и закон
В Благоварском районе пожилой мужчина вонзил нож в своего пасынка
Общество / Происшествия
В Башкирии задержали извергов, жестоко избивших пенсионера
Происшествия
В Зилаирском районе в разборках жены с мужем пострадал местный житель
Происшествия
В Белебеевском районе застолье закончилось массовой резней
Происшествия
В Шаранском районе мужчина жестоко избил сельчанина, который употреблял алкоголь с его братом
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке школьник из Башкирии напал с ножом на учителя и поджег класс
Происшествия
В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем
Происшествия
В Учалинском районе женщина ранила ножом в живот своего сожителя