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В Чишмах возле своего дома расстреляли владельца элитного внедорожника

В Чишмах возле своего дома расстреляли владельца элитного внедорожника

Чишминский район | 27 июл 2020 | 15:45

Житель Чишмов подвергся нападению неизвестного с оружием. Пострадавший вышел из своего дома для того, чтобы перепарковать внедорожник.



Происшествие произошло в прошедшие выходные. В местную больницу с огнестрельными ранениями был доставлен местный житель. Как сообщили в правоохранительных органах, преступник подбежав к мужчине сделал несколько выстрелов в его сторну, а затем убежал. По факту причинения вреда здоровью с помощью огнестрельного оружия следователи возбудили уголовное дело.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют полицейские.

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Ранее сообщалось о произошедшей 26 июля массовой драке и перестрелке в городе Уфе.

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