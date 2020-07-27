Авария в Уфе: в опрокинувшемся внедорожнике пострадали два человека

Уфа | 27 июл 2020 | 21:02

Серьезная авария произошла накануне, 26 июля в городе Уфе. Мужчина управляя автомобилем Киа Спортейдж на полном ходу въехал в препятствие, в результате чего внедорожник перевернулся. О происшествии сообщили в столичном ГИБДД.







ДТП произошло на Индустриальном шоссе. Предварительно стало известно, что 58-летний водитель не справился с управлением.



Врачи диагностировали у мужчины перелом ребер, травмы также получила пассажирка 29 лет. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД по Уфе