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Авария в Уфе: в опрокинувшемся внедорожнике пострадали два человека

Авария в Уфе: в опрокинувшемся внедорожнике пострадали два человека

Уфа | 27 июл 2020 | 21:02

Серьезная авария произошла накануне, 26 июля в городе Уфе. Мужчина управляя автомобилем Киа Спортейдж на полном ходу въехал в препятствие, в результате чего внедорожник перевернулся. О происшествии сообщили в столичном ГИБДД.



ДТП произошло на Индустриальном шоссе. Предварительно стало известно, что 58-летний водитель не справился с управлением.

Врачи диагностировали у мужчины перелом ребер, травмы также получила пассажирка 29 лет. Все обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции.

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Фото: ГИБДД по Уфе

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