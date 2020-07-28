ДТП в Бижбулякском районе Башкирии: "Нива" опрокинулась в кювет, погибла пассажирка | видео

Бижбулякский район | 28 июл 2020 | 10:17

В Бижбулякском районе Башкортостана автомобиль "Нива" на полном ходу вылетел с дороги. ДТП произошло в районе деревень Ермолкино и Новая Михайловка, 27 июля.





По сообщению регионального ГИБДД, 46-летний белебеевец не смог справиться с управлением на повороте и вылетел в кювет. Машина опрокинулась.

В аварии погибла 45-летняя жена водителя. Сам мужчина с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ранее мы сообщали об аварии в городе Уфе . Здесь мужчина управляя автомобилем Киа Спортейдж на полном ходу въехал в препятствие, в результате чего внедорожник перевернулся.



