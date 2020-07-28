ДТП в Бижбулякском районе Башкирии: "Нива" опрокинулась в кювет, погибла пассажирка | видео
Бижбулякский район | 28 июл 2020 | 10:17
В Бижбулякском районе Башкортостана автомобиль "Нива" на полном ходу вылетел с дороги. ДТП произошло в районе деревень Ермолкино и Новая Михайловка, 27 июля.
По сообщению регионального ГИБДД, 46-летний белебеевец не смог справиться с управлением на повороте и вылетел в кювет. Машина опрокинулась.
В аварии погибла 45-летняя жена водителя. Сам мужчина с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.аварии в городе Уфе. Здесь мужчина управляя автомобилем Киа Спортейдж на полном ходу въехал в препятствие, в результате чего внедорожник перевернулся.
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