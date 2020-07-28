ДТП в Дюртюлинском районе: в перевернувшемся внедорожнике погибла пассажирка
Дюртюлинский район | 28 июл 2020 | 10:44
ДТП со смертельным исходом произошло 27 июля в понедельник в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан. Несовместимые с жизнью травмы получила женщина из Уфимского района.
На 4-ом км автомобильной трассы Ильдус-Сабанаево-Староянтузово внедорожник Рено Дастер вылетел с дороги в кювет и перевернулся. Смертельные травмы получила пассажирка, которой был 41 год. Водитель и второй пассажир были госпитализированы в больницу.
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Аналогичное происшествие произошло в Бижбулякском районе. В опрокинувшейся "Ниве" погибла 45-летняя супруга водителя.
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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