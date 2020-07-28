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В Башкирии задержали водителя, который насмерть сбил всадника в Миякинском районе

В Башкирии задержали водителя, который насмерть сбил всадника в Миякинском районе

Миякинский район | 28 июл 2020 | 11:28

В Башкирии задержали водителя, который недалеко от Киргиз-Мияков, ночью 27 июля, насмерть сбил всадника на лошади.



Виновника смертельного происшествия нашли в городе Уфе. Им оказался 34-летний житель Миякинского района, который признался в содеянном. Согласно его заявлению, на трассе было темно, а разметка была еле видна.

Выяснилось, что погибший ехал верхом на лошади по обочине. По рассказу задержанного, наездник внезапно появился перед ним в 50 метрах и он не успел вовремя затормозить. Водитель, выйдя из автомобиля, обнаружил мертвого мужчину. Испытав шок он решил сбежать с места происшествия.

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Следы ДТП виновный решил скрыть, для чего заменил на автомобиле лобовое стекло и фару. Полицейские приступили к выяснению причин инцидента.

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