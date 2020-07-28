В Башкирии задержали водителя, который насмерть сбил всадника в Миякинском районе
Миякинский район | 28 июл 2020 | 11:28
В Башкирии задержали водителя, который недалеко от Киргиз-Мияков, ночью 27 июля, насмерть сбил всадника на лошади.
Виновника смертельного происшествия нашли в городе Уфе. Им оказался 34-летний житель Миякинского района, который признался в содеянном. Согласно его заявлению, на трассе было темно, а разметка была еле видна.
Выяснилось, что погибший ехал верхом на лошади по обочине. По рассказу задержанного, наездник внезапно появился перед ним в 50 метрах и он не успел вовремя затормозить. Водитель, выйдя из автомобиля, обнаружил мертвого мужчину. Испытав шок он решил сбежать с места происшествия.
Читайте также:Авария в Миякинском районе: в столкновении двух автомобилей пострадали 6 человек | видео
Читайте также
Происшествия
В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил мужчину на лошади
Происшествия
ДТП в Туймазинском районе: водитель грузовика насмерть сбил мужчину
Происшествия
ДТП в Уфе: житель Оренбургской области насмерть сбил дорожного рабочего
Происшествия
ДТП в Кармаскалинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия
В Миякинском районе пьяный водитель сбил дорожных рабочих
Происшествия
В Кумертау водитель «ВАЗ-2107» сбил пешехода: мужчина скончался в больнице
Происшествия
В Баймакском районе Башкирии арестовали конокрада из Челябинской области
Происшествия
В Абзелиловском районе водитель насмерть сбил двух лошадей