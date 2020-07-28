В Буздякском районе полицейские задержали мужчину, который нанес ножевые ранения другу

Буздякский район | 28 июл 2020 | 13:30

В селе Каран случилось чудовищное преступление. Местный житель совершил нападение с ножом на своего друга. После совершенного преступления 53-летний мужчина лег спать.







Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что житель села Байраш наведался в гости к своему приятелю. Встречу они отмечали распитием алкоголя. Но в какой-то момент хозяин дома решил идти спать и прилег на диван. Это не понравилось гостю, он вспомнил все обиды и принялся бить друга. Хозяин дома не стал это терпеть.

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Фото: МВД по РБ

Мужчина взял нож и ударил в живот гостя. После совершенного преступления он пошел дальше досыпать. Пострадавший добрел до своих родственников, которые отвезли его в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.