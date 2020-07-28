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В Бирске полицейские обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона

В Бирске полицейские обнаружили нарколабораторию по производству мефедрона

Бирский район | 28 июл 2020 | 14:30

В Бирске сотрудники силовых структур накрыли лабораторию, которая производила синтетические наркотики.

По сообщению пресс-службы МВД республики, два местных жителя организовали в подвальном помещении частного дома изготовление мефедрона. Реализация запрещенных веществ происходила в Уфе через, так называемые, закладки.



Задержание подозреваемых происходило во время их следования в город Уфу на автомобиле. При личном досмотре у наркоторговцев было изъято 15 упаковок наркотических средств.

Сотрудники ведомства, занимающегося контролем за оборотом наркотиков, выяснили, что свою преступную деятельность подозреваемые начали совсем недавно. Тем не менее, за несколько месяцев, злоумышленники организовали весь цикл оборота наркотиков. В процессе обыска в доме полицейские обнаружили и изъяли емкости с перкурсорами, химическую лабораторию и наркотические вещества, общим весом более 190 граммов.

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По факту незаконного сбыта наркотических веществ было возбуждено сразу два уголовных дела.

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