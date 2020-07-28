В Иглинском районе Башкирии прогремели взрывы: пострадали 4 человека
Иглинский район | 28 июл 2020 | 15:25
В Иглинском районе Республики Башкортостан во время подрыва боеприпасов пострадали 4 человека. Об этом стало известно сегодня, 28 июля.
Пострадавших из поселка Урман госпитализировали в ближайшую больницу. Стало известно, что во время манипуляций с боеприпасами, подорвались сотрудники подрядной организации, которых наняли военные. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Читайте также
Происшествия
В Иглинском районе обнаружили тайник с 15 артснарядами
Происшествия
В пожаре на заводе в Стерлитамаке пострадали 4 человека
Происшествия
В Иглинском районе под бревнами погибла 11-летняя девочка
Происшествия
В Иглинском районе в пожаре погибли три человека
Происшествия
В Иглинском районе в колыбельной обнаружили бездыханное тело полугодовалого ребенка
Происшествия
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
Происшествия
В Иглинском районе нашли артиллерийский снаряд
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка