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В Иглинском районе Башкирии прогремели взрывы: пострадали 4 человека

В Иглинском районе Башкирии прогремели взрывы: пострадали 4 человека

Иглинский район | 28 июл 2020 | 15:25

В Иглинском районе Республики Башкортостан во время подрыва боеприпасов пострадали 4 человека. Об этом стало известно сегодня, 28 июля.



Пострадавших из поселка Урман госпитализировали в ближайшую больницу. Стало известно, что во время манипуляций с боеприпасами, подорвались сотрудники подрядной организации, которых наняли военные. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Напомним, в поселке Урман время от времени происходят взрывы. В 2011 году здесь произошел крупный пожар, длившийся 2 дня и уничтоживший арсенал артиллерийских боеприпасов. Боезапасы вокруг населенного пункта находят здесь по сей день.

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