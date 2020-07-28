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Смертельная авария в Туймазинском районе: в легковушку врезался грузовик, погибла маленькая девочка | видео

Смертельная авария в Туймазинском районе: в легковушку врезался грузовик, погибла маленькая девочка | видео

Туймазинский район | 28 июл 2020 | 18:32

В Туймазинском районе республики сегодня произошло жесткое ДТП на 1307 км дороги Самара-Уфа-Челябинск, в котором погибла девочка.



ГИБДД республики сообщило, что 45-летняя женщина выполняла поворот с дороги в с. Серафимовский на автомобиле "Лада Калина". В это время грузовик "МАЗ" врезался в них. Грузовой машиной управлял 34-летний мужчина из Самарской области.

ДТП в Туймазинском районе: водитель грузовика насмерть сбил мужчину

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К сожалению, маленькая девочка умерла до приезда врачей от травм, полученных во время аварии. Ее мать госпитализировали в больницу. Следственно-оперативная группа работает на месте аварии.
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Сегодня, 28 июля, в Туймазинском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб ребёнок. Авария произошла около 15:35 часов на 1307 км трассы Самара-Уфа-Челябинск. По одной из версий, 34-летний житель Самарской области, двигаясь за рулём грузовика МАЗ в направлении Самары, совершил наезд на "Ладу Калина", выполнявшую левый поворот в сторону с.Серафимовский. В результате аварии 9-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой помощи. Ее мама, водитель, 41-летняя жительница Уфимского района, госпитализирована. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются. #гибддрб #гибдд_рб #динаргильмутдинов #гибддреспубликибашкортостан

Опубликовано Динаром Загитович Гильмутдиновым Вторник, 28 июля 2020 г.
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Фото: скрин видео
Видео: Личная страница Д.З.Гильмутдинова

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