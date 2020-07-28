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В Благоварском районе Башкирии мужчина убил двух человек и ранил еще двоих

В Благоварском районе Башкирии мужчина убил двух человек и ранил еще двоих

Благоварский район | 28 июл 2020 | 19:08

В Благоварском районе Башкирии, около недели назад, произошло настоящее кровавое побоище. После пьяных посиделок, в одном из частных домов, были тяжело ранены 2 человека, еще двоих нашли мертвыми. По информации республиканского МВД, виновником расправы стал 34-летний ревнивец.



Выяснилось, что мужчина вместе со своей сожительницей устроили пьяную вечеринку. Вместе с ними алкоголь распивали брат подозреваемого, соседка и пожилая мать сожительницы. Через какое-то время подозреваемый отлучился, а вернувшись, застал в кровати свою подругу и родственника. 

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Рассвирепев, мужчина схватился за нож и стал наносить им удары по находящимся в доме гостям. Смертельные травмы получили 39-летний мужчина и пожилая женщина. Тяжелые ранения получили соседка и сожительница преступника. Их госпитализировали в больницу.

После расправы преступник сбежал из дома. Его задержали по дороге в Уфу. Следователям предстоит разобраться в деталях происшествия.

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Фото: МВД

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