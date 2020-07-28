Авария в Салаватском районе: грузовик врезался в пассажирский автобус, погибли 2 человека
Салаватский район | 28 июл 2020 | 20:56
Смертельная авария произошла на автодороге в Салаватском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщили в региональном МЧС.
ДТП случилось недалеко от деревни Юнусово на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит. Грузовик протаранил микроавтобус Форд Транзит с пассажирами в салоне.
Спасатели сообщают, что погибли 2 пассажира автобуса. Травмы различной степени тяжести получили 4 человека. Их госпитализировали в районную больницу.
Известно, что в салоне автобуса, следовавшего маршрутом "Янган-тау - Уфа", находились 17 пассажиров, в числе которых один ребенок.
Фото: ГИБДД по РБ
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