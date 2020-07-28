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Авария в Салаватском районе: грузовик врезался в пассажирский автобус, погибли 2 человека

Авария в Салаватском районе: грузовик врезался в пассажирский автобус, погибли 2 человека

Салаватский район | 28 июл 2020 | 20:56

Смертельная авария произошла на автодороге в Салаватском районе Республики Башкортостан. Об этом сообщили в региональном МЧС.

ДТП случилось недалеко от деревни Юнусово на трассе Кропачево-Месягутово-Ачит. Грузовик протаранил микроавтобус  Форд Транзит с пассажирами в салоне.



Спасатели сообщают, что погибли 2 пассажира автобуса. Травмы различной степени тяжести получили 4 человека. Их госпитализировали в районную больницу.

Известно, что в салоне автобуса, следовавшего маршрутом "Янган-тау - Уфа", находились 17 пассажиров, в числе которых один ребенок.

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На месте автокатастрофы работают сотрудники МЧС, медики и полиция. Детали происшествия уточняются.
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Фото: ГИБДД по РБ

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