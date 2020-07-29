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ДТП в Белорецком районе: водитель грузовой фуры насмерть сбил женщину

ДТП в Белорецком районе: водитель грузовой фуры насмерть сбил женщину

Белорецкий район | 29 июл 2020 | 10:39

Прошедшей ночью в Белорецком районе Башкирии погибла женщина попав под колеса грузовой фуры.



ДТП произошло на участке автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель, 46-летний житель из Курганской области, управляя седельным тягачом, наехал на 54-летнюю местную жительницу. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла. Со слов водителя, сельчанка двигалась в попутном направлении по самому краю дороги. И так как светоотражающие элементы на ее одежде отсутствовали, то и заметить пешехода было очень сложно.

Инспекторам ГИБДД предстоит разобраться в деталях происшествия.

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Ранее сообщалось о смертельной аварии произошедшей в Салаватском районе: в пассажирский автобус врезался грузовик. Погибли два человека.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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