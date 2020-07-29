"Машину увидел в последний момент": водитель рассказал подробности смертельной аварии в Туймазинском районе

Туймазинский район | 29 июл 2020 | 10:45

Стали известны подробности страшной аварии в Туймазинском районе, где погибла 9-летняя девочка. ДТП произошло накануне, 28 июля. Тогда перед поворотом в село Серафимовский столкнулись большегруз и легковушка «Лада Калина».







34-летний водитель грузовика «МАЗ» рассказал свое видение ситуации. Так, по его словам, он не успел среагировать на резкую остановку автомобиля, поворачивающего налево, несмотря на невысокую скорость. Водитель отметил, что на тот момент солнце слепило глаза, а легковушка не включила поворотники, он увидел их в последний момент. Об этом он сообщил ГИБДД по РБ.

«Ехал со стороны Уфы в сторону Самары. На Туймазинском перекрестке солнце слепило глаза. То ли поворотник не работал, то ли что, но машину увидел в последний момент. Начал оттормаживаться – не помогло. Уходить от удара вправо тоже некуда было, там перекресток был забитый автотранспортом. Как раз такой оживленный момент был. Машина передо мной встала и хотела налево поворачивать, я не успел среагировать. Скорость была километров 60. Я в горочку не газовал, а катился тихонечко. Я ее увидел метрах в 5-10 от меня, пока пытался среагировать. Она еще такого цвета, с асфальтом сливается», — рассказал водитель большегруза.

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Фото: скриншот