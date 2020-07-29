Водители автобуса и грузовика прокомментировали аварию в Салаватском районе, где погибли две женщины

Салаватский район | 29 июл 2020 | 11:00

Прокуратура Республики Башкортостан озвучила предварительную причину смертельной аварии на автомобильной дороге в Салаватском районе. Столкновение грузовика и автобуса с пассажирами привело к гибели двух женщин, травмы получили 6 человек.







В ведомстве рассказали, что во время спуска с возвышенности произошло смещение полуприцепа большегруза на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с автобусом. Прокуратурой инициирована проверка по факту смертельной аварии.



Свою версию происшествия рассказали в ГИБДД. По их мнению прицеп занесло на скользком участке трассы.

«Со спуска я увидел, что впереди идет автобус, и начал прижиматься правее. В этот момент я посмотрел в зеркало и увидел, что у меня «слаживает телегу». По возможности я принял правее, но столкновения избежать не удалось», – сказал 38-летний житель Курганской области, находившийся за рулем тяжеловесной машины.

«У него прицеп занесло под 90 градусов. Я как смог прижаться – прижался до обочины. Зацепил полавтобуса, потом вынесло меня на обочину. Я быстренько остановился и начал вынимать пассажиров», – сообщил правоохранителям шофер автобуса.

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Фото: ГИБДД РБ

Свои доводы привели и оба водителя.