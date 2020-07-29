В Иглинском районе Башкирии женщина из ревности подожгла дом односельчанки
Иглинский район | 29 июл 2020 | 13:02
В Иглинском районе Башкирии разыгралась любовная драма. В деревне Кудеевский 43-летняя местная жительница пришла к односельчанке и стала обвинять ее в любовной связи с мужем.
Женщина сообщила, что у нее в доме нет никакого мужчины, но разгневанную госьтю в дом не впустила. Женщина начала кидать кирпичи в окна, потом перерезала провода, повредила электрический счетчик и после этого ушла. Потерпевшая осталась без света, однако в полицию не обратилась.
Фото: пресс-служба МВД по РБ
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