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В Иглинском районе Башкирии женщина из ревности подожгла дом односельчанки

В Иглинском районе Башкирии женщина из ревности подожгла дом односельчанки

Иглинский район | 29 июл 2020 | 13:02

В Иглинском районе Башкирии разыгралась любовная драма. В деревне Кудеевский 43-летняя местная жительница пришла к односельчанке и стала обвинять ее в любовной связи с мужем.



Женщина сообщила, что у нее в доме нет никакого мужчины, но разгневанную госьтю в дом не впустила. Женщина начала кидать кирпичи в окна, потом перерезала провода, повредила электрический счетчик и после этого ушла. Потерпевшая осталась без света, однако в полицию не обратилась.

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Но ревнивица снова вернулась и напуганная женщина убежала из своего дома. Это ее и спасло. Через некоторое время до нее дозвонились соседи и рассказали, что горит ее дом. Пожарные, которые прибыли на место возгорания, спасти постройку не смогли и дом сгорел полностью. Злоумышленницу оперативно задержали полицейские. Женщина призналась в содеянном. С нее взяли подписку о невыезде. Заведено уголовное дело. Пострадавшую пустили жить родственники. О том, где был муж обвиняемой в это время не сообщается

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Фото: пресс-служба МВД по РБ

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