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В Уфе избили журналиста издания "Аргументы и факты"

В Уфе избили журналиста издания "Аргументы и факты"

Уфа | 29 июл 2020 | 13:43

Сегодня, 29 июля, в Уфе совершено нападение на журналиста «АиФ – Уфа» Игоря Егорова. Известно, что преступление было совершено недалеко от редакции издания на улице Дорофеева, 3/1.



По словам потерпевшего, нападавших было трое –  мужчины и женщина. Они обратились к журналисту, после уфимка ударила его в глаз, разбила очки. Пока мужчины избивали ногами Игоря Егорова, хулиганка украла его часы.

Правоохранители задержали двоих злоумышленников, ими оказались молодые родители: 27-летний Николай и 26-летняя Гузель. По словам последней, они искали журналиста, чтобы отдать часы.

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«Мы нормально его просили не трогать нас. А часы лежали, они все это время у нас были. Мы искали его, чтобы часы отдать», – передает слова задержанной издание «АиФ».
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Источник: gorobzor.ru

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