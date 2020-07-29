В Уфе избили журналиста издания "Аргументы и факты"

Сегодня, 29 июля, в Уфе совершено нападение на журналиста «АиФ – Уфа» Игоря Егорова. Известно, что преступление было совершено недалеко от редакции издания на улице Дорофеева, 3/1.
По словам потерпевшего, нападавших было трое – мужчины и женщина. Они обратились к журналисту, после уфимка ударила его в глаз, разбила очки. Пока мужчины избивали ногами Игоря Егорова, хулиганка украла его часы.
Правоохранители задержали двоих злоумышленников, ими оказались молодые родители: 27-летний Николай и 26-летняя Гузель. По словам последней, они искали журналиста, чтобы отдать часы.