В Уфе избили журналиста издания "Аргументы и факты"

Уфа | 29 июл 2020 | 13:43

Сегодня, 29 июля, в Уфе совершено нападение на журналиста «АиФ – Уфа» Игоря Егорова. Известно, что преступление было совершено недалеко от редакции издания на улице Дорофеева, 3/1.







По словам потерпевшего, нападавших было трое – мужчины и женщина. Они обратились к журналисту, после уфимка ударила его в глаз, разбила очки. Пока мужчины избивали ногами Игоря Егорова, хулиганка украла его часы.



Правоохранители задержали двоих злоумышленников, ими оказались молодые родители: 27-летний Николай и 26-летняя Гузель. По словам последней, они искали журналиста, чтобы отдать часы.

«Мы нормально его просили не трогать нас. А часы лежали, они все это время у нас были. Мы искали его, чтобы часы отдать», – передает слова задержанной издание «АиФ».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram