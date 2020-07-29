В Давлекановском районе Башкирии молодой парень ворвался к дом к пенсионерке через окно и изнасиловал ее

Давлекановский район | 29 июл 2020 | 14:50

Криминальный инцидент произошел в селе Чапаево Давлекановского района республики 28 июля.







Молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, рано утром проник в дом женщины и изнасиловал ее, сообщает издание Медиакорсеть.



Как выяснилось, 22-летний местный житель в свои 22 года уже был судим — за угон авто и угрозу убийством.



Молодого человека задержали, вину свою он признал, в отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — взлом жилища (ч.1 ст.139) и изнасилование.

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