В Давлекановском районе Башкирии молодой парень ворвался к дом к пенсионерке через окно и изнасиловал ее
Давлекановский район | 29 июл 2020 | 14:50
Криминальный инцидент произошел в селе Чапаево Давлекановского района республики 28 июля.
Молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, рано утром проник в дом женщины и изнасиловал ее, сообщает издание Медиакорсеть.
Как выяснилось, 22-летний местный житель в свои 22 года уже был судим — за угон авто и угрозу убийством.
Молодого человека задержали, вину свою он признал, в отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — взлом жилища (ч.1 ст.139) и изнасилование.
Источник:
mkset.ru
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