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В Давлекановском районе Башкирии молодой парень ворвался к дом к пенсионерке через окно и изнасиловал ее

В Давлекановском районе Башкирии молодой парень ворвался к дом к пенсионерке через окно и изнасиловал ее

Давлекановский район | 29 июл 2020 | 14:50

Криминальный инцидент произошел в селе Чапаево Давлекановского района республики 28 июля.



Молодой человек, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, рано утром проник в дом женщины и изнасиловал ее, сообщает издание Медиакорсеть.

Как выяснилось, 22-летний местный житель в свои 22 года уже был судим — за угон авто и угрозу убийством.

Молодого человека задержали, вину свою он признал, в отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — взлом жилища (ч.1 ст.139) и изнасилование.

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Ранее в Уфе неизвестный изнасиловал женщину в строительном вагончике. Насильника уже задержали.

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Источник: mkset.ru

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