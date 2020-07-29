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В Ермекеевском районе инспекторы ГИБДД обстреляли автомобиль беглеца | видео

В Ермекеевском районе инспекторы ГИБДД обстреляли автомобиль беглеца | видео

Ермекеевский район | 29 июл 2020 | 17:15

В Башкирии сотрудники ГИБДД обстреляли автомобиль беглеца, чтобы остановить его. Об этом сообщает ufa1.ru со ссылкой на УГИБДД по Башкортостану.



Инцидент произошел неподалеку от села Князевка. Водитель не остановился по требованию инспекторов, из-за чего была организована погоня через лес. Сотрудники применили табельное оружие, пять раз выстрелив по колесам. Это помогло остановить нарушителя.

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Как стало известно, ранее водитель был лишен прав за езду в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз он отказался проходить медосвидетельствование.

"Теперь ему грозит уголовная ответственность в рамках 264-й статьи УК. Дело будет рассмотрено в суде", - сообщили в ГИБДД.
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Источник: ren.tv
Фото: скриншот видео

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