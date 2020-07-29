Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке, среди бела дня, произошла поножовщина | ВИДЕО

В Стерлитамаке, среди бела дня, произошла поножовщина | ВИДЕО

В Стерлитамаке, среди бела дня, произошла поножовщина | ВИДЕО

Стерлитамакский район | 29 июл 2020 | 17:22

В башкирском городе Стерлитамаке двое мужчин устроили кровавую поножовщину посреди дня. Они ранили двоих горожан возле подъезда панельного дома. Видео с последствиями нападения было опубликовано в социальной сети.



На записи можно заметить пострадавших. У одного большое кровавое пятно на футболке и разбита голова – судя по голосам за кадром, его ударили кирпичом. Второй потерпевший лежит практически в бессознательном состоянии. У него изрезаны ноги, а штаны залиты кровью. В какой-то момент к раненым мужчинам подходят медики. Они кладут на носилки второго и переносят его в машину «скорой».

В Благоварском районе Башкирии мужчина убил двух человек и ранил еще двоих

Читайте также:

В Благоварском районе Башкирии мужчина убил двух человек и ранил еще двоих
Как передали корреспонденту «КП-Уфа» в МВД Башкирии, двоих подозреваемых в нападении удалось задержать по горячим следам. Конфликт, говорят полицейские, произошел на бытовой почве. Потерпевшие распивали алкоголь в подъезде, в то время как нападавшие проходили мимо. Слово-за слово, и между горожанами возникла потасовка, которая и привела к поножовщине. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

В Стерлитамаке установили подозреваемого в убийстве соседа
Человек и закон
В Стерлитамаке установили подозреваемого в убийстве соседа
В Стерлитамаке в разгар самоизоляции произошла массовая драка
Происшествия
В Стерлитамаке в разгар самоизоляции произошла массовая драка
В Стерлитамаке перевернулся автобус с пассажирами
Происшествия
В Стерлитамаке перевернулся автобус с пассажирами
В Белебее двое мужчин обстреляли из пистолета прохожих за отказ купить им выпивку
Происшествия
В Белебее двое мужчин обстреляли из пистолета прохожих за отказ купить им выпивку
В Стерлитамаке погибли двое подростков задохнувшись выхлопными газами в гараже
Происшествия
В Стерлитамаке погибли двое подростков задохнувшись выхлопными газами в гараже
В Бураевском районе неудавшееся свидание двух мужчин с девушками закончилось угоном авто
Происшествия
В Бураевском районе неудавшееся свидание двух мужчин с девушками закончилось угоном авто
В Альшеевском районе инвалид и сотрудник Росгвардии проломили мужчине голову
Происшествия
В Альшеевском районе инвалид и сотрудник Росгвардии проломили мужчине голову
В Октябрьском двое мужчин с ножом напали на прохожего и ограбили его
Происшествия
В Октябрьском двое мужчин с ножом напали на прохожего и ограбили его
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: