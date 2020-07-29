В Башкирии автобус с туристами, из-за отказа тормозов, слетел с дороги
| 29 июл 2020 | 17:29
Водитель туристического автобуса попал в непредвиденную аварию. 25 июля на трассе Уфа-Инзер-Белорецк у автобуса отказали тормоза. Инцидент чуть не превратился в страшную трагедию.
По пути в Белорецк у туристического автобуса «Неоплан» отказали тормоза. Водитель, который на ходу заметил поломку, предпринял попытку остановить транспорт. Для этого он выбежал из автобуса и попытался поставить противооткатное устройство.