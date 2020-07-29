В Башкирии автобус с туристами, из-за отказа тормозов, слетел с дороги

| 29 июл 2020 | 17:29

Водитель туристического автобуса попал в непредвиденную аварию. 25 июля на трассе Уфа-Инзер-Белорецк у автобуса отказали тормоза. Инцидент чуть не превратился в страшную трагедию.







По пути в Белорецк у туристического автобуса «Неоплан» отказали тормоза. Водитель, который на ходу заметил поломку, предпринял попытку остановить транспорт. Для этого он выбежал из автобуса и попытался поставить противооткатное устройство.

- Выскочив из автобуса, попытался безуспешно поставить противооткатное устройство, и автобус скатился задним ходом в кювет, при этом задев прицеп одного из попутных легковых автомобилей.

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Фото: ГИБДД РБ

К счастью, в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Туристов благополучно доставили до пункта назначения на вызванных автобусах.