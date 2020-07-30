Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Челябинской области ревнивец из Башкирии жестоко расправился с женой на глазах у детей | видео

В Челябинской области ревнивец из Башкирии жестоко расправился с женой на глазах у детей | видео

В Челябинской области ревнивец из Башкирии жестоко расправился с женой на глазах у детей | видео

| 30 июл 2020 | 09:47

Днем проезжающие по трассе в Саткинском районе водители обратили внимание на страшную картину. На обочине стоял белый “Рено Дастер”, а чуть поодаль обезумевший мужчина резал горло своей спутнице. Асфальт вокруг был залит кровью, из автомобиля в истерике кричали дети. 



На место происшествия незамедлительно вызвали скорую и полицию. 31-летний Александр А. оказался жителем Белокатайского района Башкирии. Обезумевший мужчина напал на свою 30-летнюю супругу Оксану А., когда вдруг понял, что не может разблокировать ее телефон. Этот факт мгновенно вывел его из себя, ведь раньше супруга никогда не блокировала телефон.Александр остановил автомобиль, ударил свою жену канцелярским ножом. Когда женщина попыталась убежать, он догнал ее, повалил на трассу и начал вскрывать горло острым лезвием. В это время в машине сидели две его дочки. 

В Благоварском районе Башкирии мужчина убил двух человек и ранил еще двоих

Читайте также:

В Благоварском районе Башкирии мужчина убил двух человек и ранил еще двоих
Вокруг места убийства стали собираться водители-очевидцы. Они предполагали, что мужчину придется задерживать, однако житель республики спокойно дождался приезда оперативников. 

Следственными органами в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Сейчас он задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.


Владимир Шишков, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области:

Это не первая шокирующая трагедия, о которой говорили в Башкирии за этот месяц. Так, днем ранее в Стерлитамаке в ходе пьяной драки сразу несколько мужчин получили тяжелые ножевые ранения. В Уфе в результате потасовки цыгане убили покупателя ночного магазина. А две недели назад жуткая поножовщина произошла в самом центре Уфы, на остановке "Спортивная". 
Ранее сообщалось, что в селе Каран случилось чудовищное преступление. Местный житель совершил нападение с ножом на своего друга. После совершенного преступления 53-летний мужчина лег спать.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: bash.news
Видео: 31 канал Челябинск

Читайте также

В Салаватском районе в машине муж едва не зарезал ножом жену
Происшествия
В Салаватском районе в машине муж едва не зарезал ножом жену
В Уфе обнаружили тело мужчины: собутыльник нанес ему удар ножом в грудь
Происшествия
В Уфе обнаружили тело мужчины: собутыльник нанес ему удар ножом в грудь
В Калтасинском районе муж из ревности убил жену
Происшествия
В Калтасинском районе муж из ревности убил жену
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
Происшествия
В Уфе инвалид без руки избил и ограбил трех женщин
В Уфе неизвестный подсел в машину к беременной с двумя детьми и потребовал деньги
Происшествия
В Уфе неизвестный подсел в машину к беременной с двумя детьми и потребовал деньги
В Октябрьском пьяный муж ударил жену стеклянной банкой
Происшествия
В Октябрьском пьяный муж ударил жену стеклянной банкой
В Белебеевском районе муж топором зарубил жену
Происшествия
В Белебеевском районе муж топором зарубил жену
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
Происшествия
В Зилаирском районе неизвестный напал и ограбил прохожих
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: