В Челябинской области ревнивец из Башкирии жестоко расправился с женой на глазах у детей | видео

| 30 июл 2020 | 09:47

Днем проезжающие по трассе в Саткинском районе водители обратили внимание на страшную картину. На обочине стоял белый “Рено Дастер”, а чуть поодаль обезумевший мужчина резал горло своей спутнице. Асфальт вокруг был залит кровью, из автомобиля в истерике кричали дети.





На место происшествия незамедлительно вызвали скорую и полицию. 31-летний Александр А. оказался жителем Белокатайского района Башкирии. Обезумевший мужчина напал на свою 30-летнюю супругу Оксану А., когда вдруг понял, что не может разблокировать ее телефон. Этот факт мгновенно вывел его из себя, ведь раньше супруга никогда не блокировала телефон. Александр остановил автомобиль, ударил свою жену канцелярским ножом. Когда женщина попыталась убежать, он догнал ее, повалил на трассу и начал вскрывать горло острым лезвием. В это время в машине сидели две его дочки.









Вокруг места убийства стали собираться водители-очевидцы. Они предполагали, что мужчину придется задерживать, однако житель республики спокойно дождался приезда оперативников.Следственными органами в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Сейчас он задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Владимир Шишков, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области:

Это не первая шокирующая трагедия, о которой говорили в Башкирии за этот месяц. Так, днем ранее в Стерлитамаке в ходе пьяной драки сразу несколько мужчин получили тяжелые ножевые ранения. В Уфе в результате потасовки цыгане убили покупателя ночного магазина. А две недели назад жуткая поножовщина произошла в самом центре Уфы, на остановке "Спортивная".

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Фото: bash.news

Видео: 31 канал Челябинск