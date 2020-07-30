Приревновал жену: стали известны подробности жестокого убийства в Челябинской области | ВИДЕО
| 30 июл 2020 | 10:18
В Саткинском районе Челябинской области ссора супругов из Башкирии привела к жестокому убийству. Как ранее сообщалось, муж на глазах у детей и под объективом камеры очевидца зарезал жену на обочине дороги. Стали известны подробности расправы.
По данным коллег из «МК», погибшая Оксана и ее муж Александр жили в Белокатайском районе. Ей было 30, ему – 31. Они воспитывали двух дочек по два и четыре года. 29 июля они ехали в Сатку в стоматологию на Renault Duster – у старшей девочки заболел зуб.
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Произошедшее на камеру телефона заснял проезжавший мимо водитель. За кадром слышно, как дети кричат и плачут. Очевидец пытался остановить мужчину, но только словом – подходить не решился.
Сейчас Александр задержан. На него завели уголовное дело за убийство с особой жестокостью. Дочери были переданы под опеку бабушки, маме Оксаны.
Знакомые семьи не понимают, как такое могло произойти. По их словам, супруги выглядели благополучной парой. Оксана была приветливой и приятной женщины, занималась пошивом штор на заказ. Ее подруга заявила, что Александр действительно ревновал жену, однако та хранила верность и не изменяла супругу.
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