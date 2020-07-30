В Караидельском районе мужчина попал в больницу после драки с собутыльником

Караидельский район | 30 июл 2020 | 18:16

В деревне Сабанкуль Караидельского района полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между двумя мужчинами, в результате которого один из них попал в больницу.







По материалам следствия, из Салаватского района к сельчанину в гости приехал 22-летний приятель. Друзья выпили и нашли повод для ссоры, во время которой молодой человек сильно избил старшего товарища. Однако после драки они продолжили выпивать, после чего разъехались. Позже пострадавший почувствовал себя плохо и попал в больницу. Медики диагностировали у него тяжелую травму живота.

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Как сообщает пресс-служба МВД Башкортостана, стражи порядка задержали 22-летнего драчуна. В прошлом он уже имел проблемы с законом, и теперь стал фигурантом дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.