Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Караидельском районе мужчина попал в больницу после драки с собутыльником

В Караидельском районе мужчина попал в больницу после драки с собутыльником

В Караидельском районе мужчина попал в больницу после драки с собутыльником

Караидельский район | 30 июл 2020 | 18:16

В деревне Сабанкуль Караидельского района полицейские устанавливают обстоятельства конфликта между двумя мужчинами, в результате которого один из них попал в больницу.



По материалам следствия, из Салаватского района к сельчанину в гости приехал 22-летний приятель. Друзья выпили и нашли повод для ссоры, во время которой молодой человек сильно избил старшего товарища. Однако после драки они продолжили выпивать, после чего разъехались. Позже пострадавший почувствовал себя плохо и попал в больницу. Медики диагностировали у него тяжелую травму живота.

В Караидельском районе Башкирии от удара молнии погиб парень

Читайте также:

В Караидельском районе Башкирии от удара молнии погиб парень
Как сообщает пресс-служба МВД Башкортостана, стражи порядка задержали 22-летнего драчуна. В прошлом он уже имел проблемы с законом, и теперь стал фигурантом дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

В Белорецком районе ревность привела к поножовщине
Происшествия
В Белорецком районе ревность привела к поножовщине
В Иглинском районе мужчина из-за женщины до смерти избил своего знакомого
Происшествия
В Иглинском районе мужчина из-за женщины до смерти избил своего знакомого
В Туймазах пожилой мужчина ответил за грубость другому ножом в живот
Происшествия
В Туймазах пожилой мужчина ответил за грубость другому ножом в живот
В Бакалинском районе мужчина до полусмерти избил своего собутыльника
Происшествия
В Бакалинском районе мужчина до полусмерти избил своего собутыльника
В Кармаскалинском районе ревнивый муж получил ножевое ранение от своей супруги
Происшествия
В Кармаскалинском районе ревнивый муж получил ножевое ранение от своей супруги
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
Происшествия
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
В Белорецком районе мужчина вмешался в конфликт собутыльников и чуть не убил одного из них
Происшествия
В Белорецком районе мужчина вмешался в конфликт собутыльников и чуть не убил одного из них
В Сибае осудят убийцу, до смерти забившего двух человек
Человек и закон
В Сибае осудят убийцу, до смерти забившего двух человек
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: