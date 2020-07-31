ДТП в Уфе: водитель Hyundai Solaris сбил пешехода, который вскоре скончался в больнице
Уфа | 31 июл 2020 | 09:49
В Уфе на улице Пугачева сбили пешехода, мужчина скончался. Об аварии рассказала 31 июля пресс-служба ГИБДД Башкирии.
«ДТП произошло утром. 42-летний уфимец за рулём Hyundai Solaris" допустил наезд на 63-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – прокомментировали в ведомстве.
«За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 15 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 13 получили травмы», – уточнили в пресс-службе.
Источник:
ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД РБ
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