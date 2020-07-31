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В Башкирии неизвестные распылили газ в квартире с детьми | видео

В Башкирии неизвестные распылили газ в квартире с детьми | видео

Уфа | 31 июл 2020 | 10:50

В МВД по Башкирии сообщили, что в Уфе принято решение возбудить уголовное дело по поводу самоуправства. Неизвестные ворвались в квартиру, где живет семья с двумя детьми, распылили газ и выгнали жильцов.



Расследование показало, что это произошло 27 июля, тогда жители дома на Бакалинской рассказали, что мужчин было двое. Полицейские установили, что в квартиру пришел новый собственник жилья – 31-летний уфимец и его брат.

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Мужчин не смутило, что в жилом помещении находились дети, которым пришлось после обращаться за медицинской помощью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о самоуправстве, совершенном с применением насилия (ч.2 ст.330 УК РФ).
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео

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