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В Уфе утонул парень, спрыгнув с моста в реку

В Уфе утонул парень, спрыгнув с моста в реку

Уфа | 31 июл 2020 | 14:34

Вчера вечером, 30 июля, в Уфе произошла трагедия - 16-летний молодой человек упал с автомобильного моста в реку. Об этом сообщили в УГЗ Уфы.



Трагедия произошла в районе Каменной переправы. Как сообщают очевидцы, парень был раздет. После падения он привсплыл, однако уже не подавал признаков жизни.

Пресс-служба УГЗ Уфы:

- В течение нескольких секунд тело молодого человека полностью скрылось под водой, и больше на поверхности водоема его не видели.
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Сейчас водолазы ведут поиски тела юноши. Оказалось, что он был в компании друзей. По предварительной версии, парень хотел произвести на них впечатление. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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Источник: bash.news
Фото: УГЗ Уфы

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