В Уфе утонул парень, спрыгнув с моста в реку
Уфа | 31 июл 2020 | 14:34
Вчера вечером, 30 июля, в Уфе произошла трагедия - 16-летний молодой человек упал с автомобильного моста в реку. Об этом сообщили в УГЗ Уфы.
Трагедия произошла в районе Каменной переправы. Как сообщают очевидцы, парень был раздет. После падения он привсплыл, однако уже не подавал признаков жизни.
Пресс-служба УГЗ Уфы:
- В течение нескольких секунд тело молодого человека полностью скрылось под водой, и больше на поверхности водоема его не видели.
Источник:
bash.news
Фото: УГЗ Уфы
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