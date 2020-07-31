В Уфе утонул парень, спрыгнув с моста в реку

Уфа | 31 июл 2020 | 14:34

Вчера вечером, 30 июля, в Уфе произошла трагедия - 16-летний молодой человек упал с автомобильного моста в реку. Об этом сообщили в УГЗ Уфы.







Трагедия произошла в районе Каменной переправы. Как сообщают очевидцы, парень был раздет. После падения он привсплыл, однако уже не подавал признаков жизни.



Пресс-служба УГЗ Уфы:



- В течение нескольких секунд тело молодого человека полностью скрылось под водой, и больше на поверхности водоема его не видели.

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Фото: УГЗ Уфы

Сейчас водолазы ведут поиски тела юноши. Оказалось, что он был в компании друзей. По предварительной версии, парень хотел произвести на них впечатление. Обстоятельства трагедии устанавливаются.