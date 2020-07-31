В Белорецке обнаружили тела супружеской пары, причины смерти неизвестны

Белорецкий район | 31 июл 2020 | 14:40

Накануне в Белорецке в одной из квартир были обнаружены тела пожилой супружеской пары. Трупы нашли в минувшее воскресенье, 26 июля. Об этом сообщает издание КП-Уфа.







На место трагедии направились правоохранители. Погибшие - 56-летняя и ее 60-летний супруг. На трупах каких-либо повреждений криминального характера обнаружено не было. По предварительным данным, тела пролежали около четырех дней.



В ходе обыска криминалисты обнаружили подозрительную бутылку из-под водки. Ее забрали для дальнейшего исследования. Есть версия, что супруги отравились неизвестным веществом.

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Тела направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.