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В Белорецке обнаружили тела супружеской пары, причины смерти неизвестны

В Белорецке обнаружили тела супружеской пары, причины смерти неизвестны

Белорецкий район | 31 июл 2020 | 14:40

Накануне в Белорецке в одной из квартир были обнаружены тела пожилой супружеской пары. Трупы нашли в минувшее воскресенье, 26 июля. Об этом сообщает издание КП-Уфа.



На место трагедии направились правоохранители. Погибшие - 56-летняя и ее 60-летний супруг. На трупах каких-либо повреждений криминального характера обнаружено не было. По предварительным данным, тела пролежали около четырех дней.

В ходе обыска криминалисты обнаружили подозрительную бутылку из-под водки. Ее забрали для дальнейшего исследования. Есть версия, что супруги отравились неизвестным веществом.

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Тела направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Источник: bash.news

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