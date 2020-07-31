Грозит 20 лет: уфимца, жестоко убившего собственную жену в Челябинской области, отправили в СИЗО

| 31 июл 2020 | 17:25

Уфимца Александра Алексеева, убившего жену на глазах у детей в Челябинской области, отправили в следственный изолятор. Такое решение вынес суд сегодня, 31 июля, арестовав обвиняемого на два месяца. Об этом сообщило издание 74.RU.







— Мужчине предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 (убийство, совершённое с особой жестокостью). В суде вину он признал и раскаялся, — прокомментировал Денис Бикеев. — Против удовлетворения ходатайства следователя он не возражал.



Теперь Алексееву грозит до 20 лет лишения свободы за убийство матери своих детей. Известно, что мужчина свою вину признал, но до заседания комментировать произошедшее отказывался. Внезапно перед судьей Александр разговорился и объяснил причину своего поступка.

— Когда мы ехали, я начал ревновать жену, потому что у неё был заблокирован телефон. До этого у неё никогда не было пароля на телефоне. И она мне призналась, что изменила мне с моим лучшим другом. Если бы отмотать время назад, я бы, конечно, такого не сделал, — сказал Александр Алексеев в суде.

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Фото: СУ СКР по Челябинской области