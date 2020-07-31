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В Благовещенске родители избили ребенка на глазах у соседей

В Благовещенске родители избили ребенка на глазах у соседей

Благовещенский район | 31 июл 2020 | 21:01

В Благовещенске родители избили ребенка на глазах у соседей, не ограничивая себя в действиях. Инцидент произошел вчера, 30 июля, средь бела дня.



Очевидцы сняли видео и разместили в соцсетях. На кадрах видно, что женщина жестоко применяет насилие к своему сыну, позже к ней присоединяется его отец. Все это время мальчик истошно кричит и просит остановиться. Стоит отметить, что ни один человек не оказал помощь ребенку, предотвратив нападки горе-родителей. Предположительно, такой поступок был наказанием за украденные деньги: именно так объяснила женщина очевидцам.

Прокуратура Башкирии уже начала проверку по данному факту, об этом в ведомстве сообщили сегодня, 31 июля.

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— Надзорное ведомство проверит деятельность компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. В отношении родителей органом полиции возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением). Ход и результаты его расследования взяты межрайонной прокуратурой на контроль, — отметили в прокуратуре Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео

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