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В Уфе пьяный водитель уничтожил 6 автомобилей

В Уфе пьяный водитель уничтожил 6 автомобилей

Уфа | 01 авг 2020 | 10:22

В Уфе пьяный водитель снес 6 автомобилей во дворе жилого дома. В качестве оправдания своего поступка он заявил, что мстил врагам.



Впрочем, достоверность его слов поставили под сомнение прибывшие полицейские, которые установили, что в крови нарушителя почти в 6 раз было превышено допустимое количество алкоголя – почти 0,9 промилле, что эквивалентно примерно одной выпитой бутылке водки. Горе-водитель повредил припаркованные машины в обоих рядах, но наибольший урон получил «Лексус». Его ремонт, по всей видимости, обойдется владельцу дорого. У остальных машин повреждения не столь значительные. Взыскивать ущерб владельцам, вероятно, придется через суд.

Надежда Федорова:

Вижу, что собирается народ и машина пострадавшая. Я думала сначала, что что-то отлетело в мою машину, вышла посмотреть. А оказывается, просто зацепило. Пыталась сказать ему пару слов, извинений водитель не принес. Мне кажется, он в прострации и не понимает, что произошло.
Лихачом за рулем БМВ оказался водитель с почти 25-летним стажем. В базе ГИБДД нарушений за ним нет. Мужчине на месте выписали штраф в размере 1,5 тысяч рублей. А за вождение в пьяном виде его, скорее всего, лишат водительского удостоверения.
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Нарушитель:
Мы ехали по траектории прямо, зацепили 6 автомобилей и каким-то чудом покалечили  «Лексус». Все. Мстил врагам. Если суд решит, что придется платить за эти авто, то придется. Постараюсь найти.
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Источник: bash.news
Фото: скрин видео bash.news

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