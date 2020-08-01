В Благовещенске родители избили ребенка: стали известны подробности происшествия

Благовещенский район | 01 авг 2020 | 11:00

Известны подробности жестокого обращения с мальчиком из Благовещенска, видеозапись которого была ранее опубликована.







Напомним, кадры с вопиющем случаем выложила местная жительница. На них можно увидеть, как женщина держит вырывающегося, кричащего ребенка, обзывая его нецензурными словами, а позже подходит мужчина и ударяет его в живот. Когда же пытаются вмешаться прохожие, она их отгоняет криками «не лезьте».

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Фото: из открытых источников

Как выяснилось, на записи были 29-летние родители ребенка. Мальчик утащил у них мелочь, купил на эти деньги сладости и раздал детям во дворе. Местные жители отмечают, что родители ребенка часто выпивают. На странице в социальной сети у отца ребенка тем не менее выложено много фотографий его сына с учебы, с прогулок. Вячеслав Б. также указал, что женат, больше у него никакой информации нет.