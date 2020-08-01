Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благовещенске родители избили ребенка: стали известны подробности происшествия

В Благовещенске родители избили ребенка: стали известны подробности происшествия

В Благовещенске родители избили ребенка: стали известны подробности происшествия

Благовещенский район | 01 авг 2020 | 11:00

Известны подробности жестокого обращения с мальчиком из Благовещенска, видеозапись которого была ранее опубликована. 



Напомним, кадры с вопиющем случаем выложила местная жительница. На них можно увидеть, как женщина держит вырывающегося, кричащего ребенка, обзывая его нецензурными словами, а позже подходит мужчина и ударяет его в живот. Когда же пытаются вмешаться прохожие, она их отгоняет криками «не лезьте». 

В Благовещенске родители избили ребенка на глазах у соседей

Читайте также:

В Благовещенске родители избили ребенка на глазах у соседей
Как выяснилось, на записи были 29-летние родители ребенка. Мальчик утащил у них мелочь, купил на эти деньги сладости и раздал детям во дворе. Местные жители отмечают, что родители ребенка часто выпивают. На странице в социальной сети у отца ребенка тем не менее выложено много фотографий его сына с учебы, с прогулок. Вячеслав Б. также указал, что женат, больше у него никакой информации нет.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: