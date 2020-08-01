В Уфе из окна квартиры выпала двухлетняя девочка

Уфа | 01 авг 2020 | 14:13

Накануне ближе к вечеру из окна 1 этажа выпал ребенок. Произошло это на ул. С.Злобина, 34. Как сообщили в Управлении гражданской защиты столицы Башкирии, предварительно установлено, что девочка 2018 года рождения стояла на стуле возле оконного проема.







И в какой-то момент ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не в состоянии удержать малыша, каким бы легким он не был. В итоге девочка выпала из окна квартиры. Скорая увела малышку в больницу.

- Напоминаем вам, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра в комнате, где открыто окно! Не приучайте малышей сидеть или играть на подоконнике, убирайте от окон подальше все предметы (тумбочки, стулья, столы, табуретки, комоды и т.д.), по которым они смогут забраться туда. Чтобы свести к минимуму подобные происшествия, установите на окна блокиратор (также можно просто закрывать окно и убирать ручку).

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