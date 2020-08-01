Башкирия возглавила список регионов по количеству жестоких убийств
| 01 авг 2020 | 15:29
Накануне издание DailyStorm опубликовало собственный рейтинг регионов России по количеству убийств с особой жестокостью. Журналисты изучили официальную статистику и выяснили, где чаще всего расчленяют людей.
Первое место в этом печальном списке заняла Башкирия. По данным DailyStorm, в нашей республике за последние три года произошло 18 таких преступлений. Второе место в рейтинге занял Краснодарский край с 16 случаями, а замкнула тройку Московская область с 14 убийствами.