Башкирия возглавила список регионов по количеству жестоких убийств

| 01 авг 2020 | 15:29

Накануне издание DailyStorm опубликовало собственный рейтинг регионов России по количеству убийств с особой жестокостью. Журналисты изучили официальную статистику и выяснили, где чаще всего расчленяют людей.







Первое место в этом печальном списке заняла Башкирия. По данным DailyStorm, в нашей республике за последние три года произошло 18 таких преступлений. Второе место в рейтинге занял Краснодарский край с 16 случаями, а замкнула тройку Московская область с 14 убийствами.

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В своем исследовании редакция опиралась на данные системы ГАС «Правосудие», где хранятся приговоры судов, в том числе, по уголовным делам.



